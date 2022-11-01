الرقابة على الأغذية والأدوية يرفض دخول شحنة من فطر عش الغراب قادمة من مصر لأنها غير طازجة

طرابلس 01 نوفمبر 2022 (وال)- أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، رفضه دخول شحنة من فطر عش الغراب قادمة من مصر، راجعًا سبب الرفض لأن العينة غير طازجة بناء على تقرير المفتش المختص.

وبلغت الكمية الواردة 58 صندوقًا والبلد المنشأ مصر، كانت نقطة الوصول منفذ أمساعد البري.

وأرجع مركز الرقابة على الأغذية أسباب الرفض لأن تقرير المفتش المختص أفاد بأن العينة التي أخدت من الكمية، كانت غير طازجة بناء على تقرير المفتش من مكتب الرقابة البطنان. (وال)

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