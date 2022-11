وقع مدير مكتب ريادة الأعمال بوزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “أكرم المخزنجي” اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع مدير إدارة الحاضنات ومراكز الأعمال بالبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة “رمضان ابو مسواق”،وذلك بحضور مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة “ميساء الرجيبي” ومديرمكتب تمكين المرأة “شادية عريبي، ” ومدير مكتب التنسيق والتعاون الإستراتيجي “عصام الطشاني”ومدير مركز تطوير البلديات “تميم النعاس”.

واستعرض “المخزنجي” أهداف مذكرة التفاهم والخطوات التي تم اتخاذها، لتعزيز برنامج حاضنات الأعمال في مجالات التعاون العلمي والثقافي وزيادة القدرة على تسويق نتائج الأبحاث وخلق كوادر في المجال، وذلك لتطوير برنامج ريادة الأعمال وحاضنات المشاريع في ليبيا وخلق تنمية بشرية ومكانية مستدامة داعمة للإقتصاد الليبي.

وأضاف الحاضرون بأن هذه المذكرة تهدف لخلق تفاعل مباشر بين الجهات الحكومية المعنية والمؤسسات الجامعية ومراكز الابتكار والأبحاث، وذلك للخروج بتقييم للواقع الحالي لحاضنات الأعمال بالدولة، والاتفاق على عدد من التوصيات سواء على صعيد تطوير البنية التشريعية، أو التمويل أو الحوافز الخاصة بزيادة وتشجيع ثقافة حاضنات الابتكار في الدولة.

The post وزارة الحكم المحلي توقع مذكرة تفاهم مع مدير إدارة الحاضنات ومراكز الأعمال appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا