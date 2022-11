ناقشت اللجنة العليا لتنظيم معرض الأسر المنتجة بالمنطقة الوسطى اليوم الثلاثاء، اجتماعها الأول برئاسة وكيل وزارة التنمية والتطوير “إبراهيم كشيرة”، لوضع الترتيبات اللازمة وتشكيل لجان فرعية لتنظيم معرض الأسر المنتجة وتحديد المستهدفين للمشاركة فيه، وذلك بموجب قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية “وفاء الكيلاني”.

وبتوجيهات من “الكيلاني” بأنه على وزارة الشؤون الاجتماعية أن تتولي اهتماماً كبيراً بالأسر المنتجة، فيما يتعلق بحصرها ودعمها وتنظيم العديد من المعارض لها، لعرض منتجاتها، وذلك عقب إصدار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية قرارا بإنشاء هيئة الأسر المنتجة التي ستقدم المزيد من الرعاية والدعم لهذه الأسر، لينعكس إيجابا على أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.

كما أكد المجتمعون، على ضرورة أن يشارك في المعرض أكبر عدد من الأسر المنتجة للتعريف بإنتاج مناطق المنطقة الوسطى وحرفهم.

The post اللجنة العليا لتنظيم معرض الأسر المنتجة بالمنطقة الوسطى توضع الترتيبات اللازمة وتشكل لجان فرعية لتنظيمه appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا