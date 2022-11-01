وزير الإسكان والتعمير بالوحدة الوطنية يناقش مع السفير التونسي عودة الشركات التونسية إلى ليبيا

ناقش وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية، أبو بكر الغاوي مع السفير التونسي لدى ليبيا الأسعد العجيلي، عددًا من الملفات، من بينها أوضاع المشاريع المتوقفة والمنفذة من قبل بعض الشركات التونسية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الغاوي والعجيلي بديوان الوزارة في طرابلس الثلاثاء، إذ أبدت بعض الشركات التونسية، رغبتها للعودة واستئناف العمل بليبيا ومنها شركة سومترا المملوكة للدولة التونسية، بحسب صفحة وزارة الإسكان والتعمير على فيسبوك.

وطلب السفير التونسي، بحسب توجيهات وزارة التجهيز والاسكان التونسية، عقد اجتماع مشترك مع وزارة الإسكان والتعمير، وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق لمناقشة إمكانية عودة هذه الشركات واستئناف العمل بالمشاريع المتعاقد عليها.

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