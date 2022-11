كخط ليبيا وإيطاليا.. «بن قدارة»: نفكر في مشروع خط غاز مع اليونان ومصر

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، إنه جاري دراسة فكرة مشروع خط أنابيب للربط مع اليونان وخط آخر لمدينة دمياط المصرية وذلك بجانب الخط الحالي الذي يربط ليبيا بإيطاليا.

وأوضح بن قدارة في تصريح لقناة «سي إن بي سي» أنّ إنتاج ليبيا الحالي يصل إلى 3 تريليونات قدم مكعب من الغاز، ويستهلك أغلبه محليًا، مشيراً إلى أنّ احتياطيات ليبيا من الغاز الطبيعي تقدر بحوالي 80 تريليون قدم مكعب.

وأشار بن قدارة إلى أنّ إنتاج النفط سيصل إلى مستوى 3 ملايين برميل خلال عامين أو 3 أعوام قادمة وذلك مقابل مستوى 1.2 مليون برميل حالياً وارتفاعا من 600 ألف برميل في يونيو الماضي.

وذكر بن قدارة أنّ ليبيا ستنفق خلال العام الحالي نحو 4 مليارات دولار على أن ترتفع إلى ما بين 12 – 15 مليار دولار العام القادم مع شركائها من الشركات.

