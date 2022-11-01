البريقة لتسويق النفط تُركّب منصتان لتعبئة الوقود بمحطة غرب طرابلس لتوليد الكهرباء

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط انتهاءها من تركيب منصتان لتعبئة ومناولة زيت الوقود من خزانات شركة الكهرباء بمحطة غرب طرابلس، و مد المحطة بذراعين تعبئة بعد أن تم فكها من داخل مستودع جنزور النفطي.

وأضافت الشركة، أنه تم تكليف أربعة موظّفين، للعمل على تلك المنصات التي تحتاج لمهارات عالية في عمليات التشغيل والتعامل معها، وبمتابعة وإشراف إدارة منطقة عمليات طرابلس، وعدد الإدارات وذات العلاقة؛ وفق قول البريقة لتسويق النفط

وبيّنت الشركة أن هذه الأعمال تأتي ضمن اهتمامها بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة العامة وكذلك الخاصة، بمَ يخدم الصالح العام.

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