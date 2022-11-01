اقتصاد

الشركات التونسية تبدي رغبتها في استكمال المشاريع المتعاقد عليها في ليبيا

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

بحث وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية أبوبكر الغاوي مع السفير التونسي لدى ليبيا الأسعد العجيلي أوضاع المشاريع المتوقفة والمنفذة من قبل بعض الشركات التونسية في ليبيا .

وقال العجيلي خلال اللقاء إن عدداً من الشركات التونسية أبدت رغبتها للعودة واستئناف نشاطها في ليبيا ومن بينها شركة سومترا المملوكة للدولة التونسية، حيث تقدم بطلب لعقد اجتماع مشترك مع وزارة الإسكان والتعمير وجهاز تنفيذ مشروعات الاسكان والمرافق لمناقشة إمكانية عودة هذه الشركات واستئناف العمل بالمشاريع المتعاقد عليها.

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قناة ليبيا الاقتصادية

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