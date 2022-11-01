الحكم المحلي توقع مذكرة مع مدير إدارة الحاضنات ومراكز ريادة الأعمال

وقع مدير مكتب ريادة الأعمال بوزارة الحكم المحلي أكرم المخزنجي مذكرة تفاهم مع مدير إدارة الحاضنات ومراكز الأعمال بالبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة رمضان ابو مسواق.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز برنامج حاضنات الأعمال في مجالات التعاون العلمي والثقافي وزيادة القدرة على تسويق نتائج الأبحاث وخلق كوادر في المجال، وذلك لتطوير برنامج ريادة الأعمال وحاضنات المشاريع في ليبيا وخلق تنمية بشرية ومكانية مستدامة داعمة للإقتصاد الليبي.

وحضر توقيع المذكرة كل من؛ مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة “ميساء الرجيبي” ومديرمكتب تمكين المرأة “شادية عريبي، ” ومدير مكتب التنسيق والتعاون الإستراتيجي “عصام الطشاني”ومدير مركز تطوير البلديات “تميم النعاس”.

وأضاف الحاضرون بأن هذه المذكرة تهدف لخلق تفاعل مباشر بين الجهات الحكومية المعنية والمؤسسات الجامعية ومراكز الابتكار والأبحاث، وذلك للخروج بتقييم للواقع الحالي لحاضنات الأعمال بالدولة، والاتفاق على عدد من التوصيات سواء على صعيد تطوير البنية التشريعية، أو التمويل أو الحوافز الخاصة بزيادة وتشجيع ثقافة حاضنات الابتكار في الدولة.