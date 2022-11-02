ارتفاع للدولار وانخفاض اليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاربعاء 02 نوفمبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 02 نوفمبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 5.008 دينار، مسجلاً ارتفاعاً نسبياً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.9479 دينار، والجنيه الاسترليني 5.7597 دينار، والدولار الكندي 3.6815 دينار ليبي، والليرة التركية 0.269 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.3327 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3635 دينار، والدينار التونسي 1.5439 دينار، والدرهم المغربي 0.4573 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاربعاء 02 نوفمبر 2022: