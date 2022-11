النفط يرتفع مدعوماً بالانخفاض المفاجئ في المخزونات الأمريكية

شهدت أسعار النفط ارتفاعاً يتجاوز 1% خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مدعوماً بالانخفاض المفاجئ في مخزونات الخام الأميركية.

يأتي ذلك في حين يواصل الطلب ارتفاعه أيضاً رغم القفزات الحادة في أسعار الفائدة التي تسببت في خفض معدلات النمو العالمية.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.2% أو 1.13 دولار إلى 95.78 دولار للبرميل، فيما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 1.4% أو 1.26 دولار إلى 89.63 دولار للبرميل، وذلك في تمام الساعة 04:41 بتوقيت غرينيتش، بحسب ما أفادت شبكة CNBC”.

وسجلت أسعار الخام أمس الثلاثاء ارتفاعاً أيضاً بنحو 2% بفعل ضعف الدولار الأميركي وأنباء غير مؤكدة حول دراسة الحكومة الصينية طرق تخفيفها القيود المفروضة بسبب كوفيد -19 بداية من مارس 2023، ويعد ذلك إشارة إلى ارتفاع الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وكشف معهد البترول الأميركي عن بيانات أمس أظهرت تراجع مخزونات النفط الأميركي بنحو 6.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 أكتوبر، فيما انخفضت مخزونات البنزين بنحو 2.6 مليون برميل، متجاوزة توقعات المحللين الذي توقعوا تراجعاً قدره 1.4 مليون برميل.

وعزز قلق المستثمرين بشأن قرار أسعار الفائدة الفيدرالية التي سيعلنها الفدرالي الأميركي اليوم من ضعف الدولار الأميركي، حيث انخفض من أعلى مستوى له في أسبوع مقابل سلة العملات الرئيسية.

ويترقب المستثمرون قرار الاتحاد الأوروبي بحظر النفط الروسي في 5 ديسمبر، وسط توقعات بحدوث اضطرابات محتملة ستقود أسعار الخام إلى مزيد من الارتفاع.

وجاء قرار الاتحاد الأوروبي رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا، وسيليه قراراً آخر بوقف واردات المنتجات النفطية الروسية في فبراير.

