ارتفاع سعر صرف الدولار وتراجع اليورو والاسترليني

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سجلت أسعار العملات الدولية تبياناً أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وبحسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، ارتفع متوسط سعر الدولار إلى 5 دنانير مقابل 4.99 دينار أمس، فيما تراجع سعر اليورو إلى 4.94 دينار من 4.96 دينار أمس.

كما وتراجع الجنيه الإسترليني إلى 5.75 دينار مقابل 5.76 دينار أمس.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي ثبتت عند 0.26 دينار، وسعر اليوان الصيني الذي سجل 0.68 دينار.