بلدي بنغازي يواصل أعمال رصف الطرق وتجهيز الحدائق بالمدينة

شرعت بلدية بنغازي في أعمال صيانة شارع البيبسي وشارع 302 بمنطقة بوعطني، إضافة لأعمال توسعة شارع لبنان بحي السلام القاطع المُمتد من الطريق الدائري الرابع إلى الطريق الدائري الخامس حيث يشمل تنفيذ طريق مُزدوج وجُزر وسطية وإنارة عامة .

كما أنهي المجلس البلدي تجهيز الحديقة الثالثة بمنطقة المحيشي مقابل مسجد أبي سعد الخُضري و مساحتها 10,000متر مربع بالألعاب وتنفيذ نافورة مياه، وذلك ضمن مشاريع لجنة إعادة الإستقرار لمدينة بنغازي وبإشراف مكتب المشروعات بالبلدية .