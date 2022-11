مجلس التخطيط الوطني يشرف على مباحثات توحيد ديوان المحاسبة في طرابلس والبيضاء

إستأنفت لجنتا الاتصال والتواصل المشكلة من ديواني المحاسبة في طرابلس والبيضاء، اليوم الاربعاء بالعاصمة التونسية، مباحثات توحيد ديوان المحاسبة، وذلك تحت إشراف لجنة توحيد المؤسسات الوطنية بمجلس التخطيط الوطني وشركائه الدوليين برنامج الامم المتحدة الانمائي، ومعهد الولايات المتحدة للسلام.

حيث ناقشت اللجنتان الحلول المناسبة للمسائل قيد الدراسة، ومراجعة توصيات الاجتماعات السابقة، وصولا إلى مسودة اتفاق نهائية لتوحيد ديوان المحاسبة الليبي.

