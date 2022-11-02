اقتصاد

لجنتي ديوان المحاسبة تستأنفان مباحثات توحيد المؤسسة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 02 نوفمبر 2022 (وال)- استُأنفت اليوم الأربعاء مباحثات توحيد ديوان المحاسبة الليبي بين لجنتي الاتصال والتواصل المشكلة من ديواني طرابلس و البيضاء.
وأفاد المكتب الإعلامي للديوان – عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك – بأن المباحثات جرت اليوم تحت إشراف لجنة توحيد المؤسسات الوطنية بمجلس التخطيط الوطني (NPC ) وشركائه الدوليين – برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – ومعهد الولايات المتحدة للسلام.
وبحثت اللجنتان في لقائهما الرابع المنعقد بتونس العاصمة الحلول المناسبة للمسائل قيد الدراسة، ومراجعة توصيات الاجتماعات السابقة، وصولا إلى مسودة اتفاق نهائية لتوحيد ديوان المحاسبة الليبي. (وال)

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وكالة الانباء الليبية وال

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