اقتصاد

غرف التحكم والتشغيل بجهاز النهر الصناعي تُواصل أعمالها لإعادة الإمداد المائي لوضع الطبيعي لمدينة طرابلس

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 02 نوفمبر 2022 (وال)- أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي اليوم الأربعاء، انخفاض الإمداد المائي على مدن الجبل، والموجودة بالمسارين الشرقي والجنوبي، نتيجة تذبذب التيار الكهربائي المغذي للحقل الشرقي لمنظومة الحساونة – سهل الجفارة.
وأفاد مدير إدارة الإنتاج بالمنظومة بأن غرف التحكم والتشغيل لحقلي الشرقي والجنوبي، باشرت أعمالها بعد استقرار الكهرباء، مؤكدًا أن الإمداد المائي سيعود إلى وضعه الطبيعي لمدينة طرابلس مساء اليوم. (وال)

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وكالة الانباء الليبية وال

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