اقتصاد

المقريف: اعتماد نتائج الدور الثاني للتعليم الأساسي بنسبة نجاح 58.07%

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

ليبيا الاقتصادية

المقريف: اعتماد نتائج الدور الثاني للتعليم الأساسي بنسبة نجاح 58.07 بالمئة

أعلن وزير التربية والتعليم موسى المقريف في مؤتمر صحفي نتائج امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في الداخل بنسبة نجاح 58.07 بالمئة.

كما اعتمدت نتائج امتحانات الدور الثاني للتعليم الأساسي في المدارس الليبية بالخارج بنسبة نجاح 39.29% .

كما تم إعلان العشرة الأوائل في شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي على مستوى البلاد، وأوائل شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي علـى مستوى 13 دائرة في منظومة مكاتب الامتحانات بالبلديات .

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قناة ليبيا الاقتصادية

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