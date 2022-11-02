الدبيبة ووفد من مدينة زوارة يناقشون عددًا من الملفات الخدمية بالمدينة

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مع وفدٍ من أعيان مدينة زوارة، عددًا من الملفات الخدمية التي تهم المدينة.

جاء ذلك خلال لقاءٍ، جمع الدبيبة بالوفد، إذ ضم الوفد ورئيس وأعضاء المجلس البلدي، ولجنة إدارة نادي الجزيرة الرياضي، وكان بحضور وزيري الحكم المحلي بدر الدين التومي، والموارد المائية طارق بوفليقة، ووكيلي وزارتي الشباب والرياضة، ورئيس جهاز الحرس البلدي.

وناقش الأطراف خطة خطة عمل صيانة وتطوير محطة زوارة لتحلية المياه، حيث أكد وزير الموارد المائية، استكمال الوزارة للإجراءات التعاقدية، وتخصيص المبالغ المالية اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع.

وبُحث أيضًا خلال اللقاء، سير العمل بعدد من المشروعات داخل البلدية، والتعرف على الصعوبات التي تواجه البلدية وسكانها، وتوجيه وزارة الحكم المحلي للتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بهذا الشأن.

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