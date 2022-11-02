الأهلية للأسمنت تعتمد الفلاتر النسيجية للحد من التلوث

قال عضو مكتب الإعلام بالشركة الأهلية للأسمنت المساهمة محمد قريش إن الشركة باشرت بتغيير فلاتر المصانع التابعة لها إلى اخرى نسيجية للحد من التلوث ومكافحة الانبعاثات.

وأوضح قريش لتطبيق بكم الإخباري أن الشركة في سعيها للحصول على نظام الجودة الشاملة 2014101، تهدف إلى التزام كافة المصانع بالمعايير البيئية والمواصفات العالمية الملزمة من أجل المحافظة على البيئة، وتطبيق معايير السلامة للعاملين داخل المصانع.

يذكر بأن الشركة الأهلية للأسمنت المساهمة تحصلت في العام 2015 على نظام الجودة الشاملة الآيزو 9001، وفي العام 2009 علي الآيزو 900208.