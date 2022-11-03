على خلفية إساءة استعمال السلطة.. النائب العام يحبس القائم بأعمال بعثة ليبيا لدى جنوب أفريقيا

أعلن مكتب النائب العام الأربعاء، حبس القائم بالأعمال بالبعثة الليبية في جنوب أفريقيا، على خلفية إساءة استعماله سلطات الوظيفة الموكلة إليه، بقصد تحقيق نفع غير مشروع لغيره.

وأضاف المكتب أن هذا الإجراء، جاء إلحاقًا بتدابير النيابة العامة، المتخذة إزاء وقائع الفساد المالي والإداري، التي ارتكبها، منسوبي بعثة ليبيا لدى جمهورية جنوب أفريقيا، حسب قول مكتب النائب العام.

وأوضح المكتب أن النفع غير المشروع الذي ارتكبه القائم على أعمال البعثة، هو صرف مرتبات لأشخاص انقطعت صلتهم بإطار وظائف البعثة؛ ومنح مكافآت نهاية الخدمة لآخرين لم تنتهِ رابطتهم الوظيفية بالبعثة.

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