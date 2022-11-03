رئاسة الوزراء تبحث بدء صيانة محطة زوارة لتحلية المياه

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة خطة صيانة وتطوير محطة زوارة لتحلية المياه، وذلك خلال لقاء مع عدد من أعيان المدينة، ورئيس وأعضاء المجلس البلدي زوارة.

واطلع المجتمعون على سير العمل بعدد من المشروعات داخل البلدية، والتعرف على الصعوبات التي تواجه البلدية وسكانها، وتوجيه وزارة الحكم المحلي للتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالخصوص.

حضر اللقاء وزيرا الحكم المحلي بدر الدين التومي، والموارد المائية طارق بوفليقة، ووكيلا وزارتي الشباب والرياضة، ورئيس جهاز الحرس البلدي، حيث أكد وزير الموارد المائية استكمال الوزارة الإجراءات التعاقدية، وتخصيص المبالغ المالية اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع.