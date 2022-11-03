حبارات: بيانات الناتج المحلي للاقتصاد الليبي غير دقيقة

الوطن / رصد

رأى الخبير الاقتصادي نورالدين حبارات، أن توقعات صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد الليبي، توقعات طبيعية جدا، من حيث كونه سيكون الأسرع تناميا في البلدان العربية.

وقال حبارات في منشور له عبر صفحته الشخصية في “فيسبوك”، إن هذا التنامي مرده زيادة الناتج المحلي لليبيا بسبب زيادة عائدات النفط الذي تشهد أسعاره ارتفاعاً.

وأضاف أن “الاقتصاد الليبي معتمد تقريباً على النفط، ولذلك سريان قرار مجموعة أوبك + بتخفيض معدلات الانتاج بمقدار 2 مليون برميل يومياً، إلى جانب تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، واستمرار العقوبات على روسيا يزيد من فرص استفادة ليبيا من زيادة أسعار النفط”.

ولفت حبارات إلى تفويت ليبيا فرصة الاستفادة من الطفرة النفطية التي طرأت على أسعار النفط في مطلع العام الحالي؛ نظرا لإغلاقات الحقول النفطية وتعطل الإنتاج، في إطار الصراع السياسي في البلاد.

وتابع أن “بيانات الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الليبي تبقى غير دقيقة؛ بسبب حالة الانقسام السياسي والمؤسسي، وسيطرة الاقتصاد غير الرسمي أو اقتصاد الظل على أغلب الأنشطة الاقتصادية”.