اقتصاد

الجديد: بعد طول انتظار خرج علينا “الصديق الكبير” من اسطنبول

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

سخر الخبير الاقتصادي مختار الجديد، من الظهور الإعلامي الأخير لمحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير من تركيا متحدثاً عن مصارف حوض المتوسّط.

وقال الجديد عبر صفحته على “فيسبوك”: “بعد طول انتظار خرج اليوم الصديق الكبير وأدلى بتصريحات خطيرة وفي غاية الأهمية من اسطنبول، متحدثا في ملتقى محافظي المصارف المركزية لحوض المتوسط عن أهمية هذه المصارف المركزية لدول حوض المتوسط في دعم الاقتصاد”.

وأضاف الجديد: ” ما تزعلوش ولكن بكل أسف أنتم مش في اعتبار الصديق الكبير، ولستم محط اهتمامه، ولايعنيه أمر الخروج والحديث لكم، ولا تعنيه معاناتكم ولا سعر دولاركم ولا تضخم الأسعار الذي أرهقكم”.

وتابع: “عليكم وعلى لقمم ان اردتم ان يخافوكم … اما احترامكم فليس في قاموسهم”.

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الوطن الليبية

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