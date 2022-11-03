ارتفاع جديد للدولار وانخفاض لليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الخميس 03 نوفمبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 03 نوفمبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 5.0248 دينار، مسجلاً ارتفاعاً جديداً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.9319 دينار، والجنيه الاسترليني 5.7253 دينار، والدولار الكندي 3.6651 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2699 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.3371 دينار، والدرهم الإماراتي 1.368 دينار، والدينار التونسي 1.5205 دينار، والدرهم المغربي 0.457 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الخميس 03 نوفمبر 2022: