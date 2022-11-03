البيضاء .. اختتام فعاليات الدورة التدريبية حول إدارة المخاطر البيولوجية

البيضاء 03 نوفمبر 2022 (وال) _ أختُتٍمت بمقر مركز البحوث الزراعية والحيوانية بالبيضاء فعاليات الدورة التدريبية حول إدارة المخاطر البيولوجية، بإشراف إدارة تنمية الموارد البشرية بالمركز، وسط حضور عدد من باحثي فرعي طرابلس والبيضاء وبعض إدارات المركز.

وأْعطيت المحاضرات من قبل أساتذة مختصين في مجالهم، حول توصيف المخاطر ومعدات الحماية الشخصية، والمجموعات المسببة للأمراض، وعدد من المواضيع ذات العلاقة.

وفي تصريح لمدير إدارة الإرشاد والإعلام بمركز البحوث الزراعية والحيوانية شيخة سلام، أوضحت: أنه تم تقديم 10 محاضرات تدريبية على مدار 5 أيام، بالإضافة إلى محاضرات عبر الزوم من قبل أساتذة من بعض الدول العربية والأجنبية.

وأضافت سلام لمراسل وكالة الأنباء الليبية: سٌلٍمت في ختام الدورة أمس الأربعاء، شهادات مشاركة ممهورة بتوقيع مدير عام الهيئة الليبية للبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية للسلامة الحيوية، LNCBB ومنسق فريق التدريب. (وال _ البيضاء) ه ع

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