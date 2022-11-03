الدولار يتخطى حاجز الـ5 دنانير في السوق الرسمية

الوطن| رصد

ارتفع متوسط سعر الدولار أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الخميس، إلى 5.02 دينار مقابل 5 دنانير أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وتراجع سعر اليورو إلى 4.93 دينار مقابل 4.94 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 5.72 دينار مقابل 5.75 دينار أمس.

واستقر سعرا الريال السعودي والدرهم الإماراتي، عند 1.33 دينار، و1.36 دينار، وهبط الدينار التونسي إلى 1.52 دينار من 1.54 دينار أمس.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي ثبتت عند 0.26 دينار، وسعر اليوان الصيني الذي سجل 0.68 دينار.

وتاليا قائمة الأسعار: