الدولار يتخطى حاجز الـ5 دنانير في السوق الرسمية

الوطن| رصد
ارتفع متوسط سعر الدولار أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الخميس، إلى 5.02 دينار مقابل 5 دنانير أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.
وتراجع سعر اليورو إلى 4.93 دينار مقابل 4.94 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 5.72 دينار مقابل 5.75 دينار أمس.
واستقر سعرا الريال السعودي والدرهم الإماراتي، عند 1.33 دينار، و1.36 دينار، وهبط الدينار التونسي إلى 1.52 دينار من 1.54 دينار أمس.
ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي ثبتت عند 0.26 دينار، وسعر اليوان الصيني الذي سجل 0.68 دينار.
وتاليا قائمة الأسعار:
|العملة
|الوحدة
|متوسط
|بيع
|شراء
|الدولار الأمريكي
|دولار واحد
|5.0248 د.ل
|5.0374 د.ل
|5.0123 د.ل
|اليورو
|يورو واحد
|4.9319 د.ل
|4.9442 د.ل
|4.9196 د.ل
|الجنيه الاسترليني
|جنيه واحد
|5.7253 د.ل
|5.7396 د.ل
|5.711 د.ل
|الدولار الكندي
|دولار واحد
|3.6651 د.ل
|3.6743 د.ل
|3.6559 د.ل
|الدولار الاسترالي
|دولار واحد
|3.1858 د.ل
|3.1937 د.ل
|3.1778 د.ل
|الفرنك السويسري
|فرنك واحد
|5.0038 د.ل
|5.0163 د.ل
|4.9913 د.ل
|الكرونر السويدي
|كرونر واحد
|0.4523 د.ل
|0.4534 د.ل
|0.4512 د.ل
|الكرونر النرويجي
|كرونر واحد
|0.4803 د.ل
|0.4815 د.ل
|0.4791 د.ل
|الكرونر الدنمركي
|كرونر واحد
|0.6626 د.ل
|0.6642 د.ل
|0.6609 د.ل
|الين الياباني
|100 ين
|3.4 د.ل
|3.41 د.ل
|3.4 د.ل
|الريال السعودي
|ريال واحد
|1.3371 د.ل
|1.3404 د.ل
|1.3337 د.ل
|الدرهم الاماراتي
|درهم واحد
|1.368 د.ل
|1.3715 د.ل
|1.3646 د.ل
|الدينار التونسي
|دينار واحد
|1.5205 د.ل
|1.5243 د.ل
|1.5167 د.ل
|الدينار الجزائري
|10 دينار
|0.358 د.ل
|0.358 د.ل
|0.357 د.ل
|الدرهم المغربي
|درهم واحد
|0.457 د.ل
|0.4581 د.ل
|0.4558 د.ل
|اوقية موريتانية
|100 اوقية
|1.32 د.ل
|1.32 د.ل
|1.32 د.ل
|فرنك افريقي
|فرنـك
|0.0075 د.ل
|0.0075 د.ل
|0.0075 د.ل
|الروبل الروسي
|10 روبل
|0.816 د.ل
|0.816 د.ل
|0.816 د.ل
|الليرة التركية
|ليـرة
|0.2699 د.ل
|0.2706 د.ل
|0.2693 د.ل
|الايوان الصيني
|إيوان واحد
|0.6875 د.ل
|0.6892 د.ل
|0.6858 د.ل
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