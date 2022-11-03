الشؤون الاجتماعية تجهز 900 ألف بطاقة خاصة بمنحة الزوجة والبنات

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء الكيلاني إن العدد المستهدف لمنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عام بلغ مليون و330 ألف سيدة وفتاة .

وأوضحت الكيلاني أن عدد البطاقات التي تم صرفها حتي الآن بلغ مليون و30714 بطاقة، جاهزة للصرف في مختلف فروع الشؤون الاجتماعية بكافة أنحاء ليبيا شرقاً وغرباً وجنوباً

وأشارت الكيلاني إلى أن عدد البطاقات التي تم شحنها حتي نهاية شهر أكتوبر الماضي بلغ 900 ألف بطاقة، وأن إجمالي القيمة المصروفة عن الربع الرابع للعام الحالي بلغ مليار 99 مليون دينار.