برئاسة مستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي.. اللجنة التأسيسية لبنك الاستثمار الإفريقي تعقد اجتماعها الثاني

ناقشت اللجنة التأسيسية لبنك الاستثمار الإفريقي، اليوم الخميس خلال اجتماعها الثاني، برئاسة مستشار محافظ ليبيا المركزي، جهود التواصل الإفريقية خلال المدة الماضية، وذلك بحضور كافة أعضاء اللجنة.

حيث تناول الاجتماع تنسيق الاتصال المحلي من خلال عقد اجتماعات مع المجلس الرئاسي ومحافظ المصرف المركزي ورئيس مجلس الوزراء، لوضعهم في صورة الخطوات التنفيذية وكيفية دعمها من خلال لقاءاتهم الدولية, بالإضافة لمتابعة اللجنة خلال اجتماعها، خطة التأسيس بالتعاون مع المستشار الدولي.

واعتُمدت اللجنة التأسيسية لبنك الاستثمار الإفريقي خطة الاتصال الدولية المقترحة بحسب جدول زمني معتمد وفق المحافل الإفريقية الاقتصادية والسياسية.

