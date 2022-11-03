أسعار الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 03 نوفمبر 2022 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 03 نوفمبر 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 03 نوفمبر 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 5.2750 دينار

الدولار الامريكي – زليتن 5.2775 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي & طبرق 5.2800 دينار

الدولار الامريكي – مصراتة 5.2775 دينار

حوالات دبي-تركيا – 5.33.50 دينار

اليورو – طرابلس = 5.17 دينار

اليورو – بنغازي = 5.18 دينار

الجنية الإسترليني 6.00 دينار

الليرة التركية 0.28 دينار

الدينار التونسي 1.62 دينار

الجنية المصري 0.27 دينار

الدينار الأردني 6.40 دينار

كسر الذهب عيار 18 ب204.00 دينار

كسر الذهب عيار 21 ب238.00 دينار

كسر الذهب عيار 24 ب272.00 دينار

ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام ب1908 دينار

كسر الفضة 2.6 دينار

دولار بشيك المصدق: – 5.41 دينار “التجارة والتنمية” – 5.42 “مصرف الوحدة” – 5.31 “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.

نسبة السحب للبطاقات = 2.50%