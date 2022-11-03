“الكيلاني” تكشف عن آخر مستجدات منحة الزوجة والأبناء.. وهذه التفاصيل

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية “وفاء الكيلاني”: في إطار تنفيذ قانون 27 لسنة 2013 بشأن إقرار قانون منحة الزوجة والأبناء، والإجراءات التي اتخذتها وزارة الشؤون الاجتماعية عن سنة 2022، كما أن العدد المستهدف لبطاقة إيفاء المختصة بعلاوة الزوجة والأبناء فوق 18 سنة بلغ، مليون و330 سيدة، والعدد المسجل بالمنظومة حتى تاريخ 31/ أكتوبر 2022 حوالي مليون و31 ألف، وعدد البطاقات الصادرة والتي تم توزيعها على الفروع بلغت مليون و30 ألف بطاقة موجودة بفروع الشؤون الاجتماعية شرقاً وغرباً وجنوباً.

وأضافت “الكيلاني” بأن عدد البطاقات المشحونة بلغت 900 ألف بطاقة، وجاري شحن باقي العدد، حتى يتم استلامها من قبل المستفيدات بشكل مستمر.

فيما يخص مشروع منحة الزوجة والأولاد، فئة تحت سن الثامنة عشر، حيث تم صرف شهر واحد، واثنين، وثلاثة، وبعدها بمبادرة سيد رئيس الحكومة لصرف تسعة أشهر وإلحاق ستة الأشهر البقية، ونظراً لعدم اكتمال الأشهر المقدمة للصرف والاتفاق مع مصلحة الأحوال المدنية، ومراعاةً للقوانين والتشريعات النافذة لا يتم الصرف على الأشهر إلا بعد انقضائها بمدة شهر ونصف، في هذا الإجراء قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بإجاد حل لهذا الموضوع بصرف ستة أشهر على عام 2020 نظراً لوجود بيانات بشكل أسلم لعملية الصرف، وبعد ذلك تم إعطاء التعليمات لرئيس الحكومة لصرف ثلاث أشهر عن بقية العام للربع الرابع، وهما نوفمبر وديسمبر لعام 2022، وعدد الأسر المستفيدة في هذا الربع بلغ حوالي مليون 146 ألف، وكذلك المستفيدين بلغ مليون و99 ألف إبن، إلى جانب منحة الأولاد المصروفة عن الربع الأخير للعام 2022 بلغ 1.099 مليار.

وختمت حديثها قائلة: فيما يخص منحة المهجرين، حكومة الوحدة الوطنية، حيث تم صرف عدد كبيير من المهجرين من عدة مناطق.

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