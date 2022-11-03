افتتاح 5 مدارس جديدة ببلدية زليتن

افتتحت وزارة التربية والتعليم أمس الأربعاء ببلدية زليتن، 5 مدارس جديدة و 6 فُصول إضافية بمدرسة شهداء ماجر للتّعليم الأساسي، بعد إتمام تجهيزها من قبل مصلحة المرافق التّعليمية.

وقال وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف في كلمة له إن المدارس التي تم افتتاحها تضم 80 فصل دراسي بسعة إجمالية 3705 طالب وطالبة.

مؤكداً أن المدة المقبلة ستشهد الإعلان عما تم التوصل إليه بشأن منح الإذن للوزارة للتعاقد لإنشاء 1500 مَدرسة في مُختلف مناطق ليبيا، يتم تنفيذها خلال ثلاثة سنوات بمعدل 500 مدرسة سنوياً إبتداء من العام الجاري.