بحضور “الكبير” و”شكشك”و”اللافي” و”الكوني” ..”الدبيبة “يجتمع لمتابعة معدلات زيادة الإفصاح والإنفاق الحكومي

عقد اجتماع برئاسة النائبَين بالمجلس الرئاسي “عبدالله اللافي” و”موسى الكوني” ،اليوم الخميس، بحضور رئيس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة” ورئيس ديوان المحاسبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ونائب رئيس الوزراء، ووزراء المالية، والتخطيط، والدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، ومستشار المحافظ، وعدد من الإدارات الفنية بالمؤسسات المختلفة.

حيث نوقش خلال الاجتماع خطة الإصلاحات الاقتصادية والإدارة الواجبة للمرحلتين الحالية والقادمة، وشدد المجتمعون على أهمية التنسيق المشترك بين الجهات الرقابية والتنفيذية للعمل على تحقيق العدالة في التوزيع بما يراعي عدد السكان والتوزيع الجغرافي في المشروعات التنموية.

ومن جانبه أكّد “الكوني” خلال كلمته، على ضرورة متابعة زيادة معدلات الإفصاح، والإنفاق وترشيده، والعمل على تقديم الخدمات للمواطنين، والإفصاح والشفافية لدى الأجهزة التنفيذية والحكومية المختلفة.

