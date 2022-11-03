موقع يوناني: الكهرباء مقابل الغاز إتفاقيات يعلن عنها بن قدارة مع عدة شركات نفطية في ليبيا

ذكر موقع Hellenic Shipping اليوناني اليوم الخميس نقلا عن مدير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة أن ليبيا تريد الاستفادة من حوالي 80 تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز المؤكدة لتعزيز إنتاجها من الغاز وتصديره إلى الأسواق المجاورة وعلى الرغم من أن ليبيا لديها خط أنابيب غاز مرتبط بإيطاليا ، إلا أن هناك أفكارًا لامتلاك خط أنابيب آخر من الشرق مرتبطًا باليونان بالإضافة إلى وجود خط أنابيب مرتبط بمصنع دمياط للغاز الطبيعي المسال في مصر كما أن هناك توقعات بزيادة الاستهلاك المحلي وسيكون لدينا فائض من الإنتاج للتصدير وهذا ما نعمل عليه .

وأوضح بن قدارة أن المؤسسة الوطنية للنفط تجري مناقشات مع شركة بريتيش بتروليوم وشركة توتال إنرجي حول مسألة الغاز مع مصادر الطاقة المتجددة حيث يستثمرون في إنتاج الكهرباء لليبيا مقابل الغاز .

وأضاف نحن نعمل على نماذج استثمار وأنظمة ضريبية مختلفة لإعطاء حوافز لشركة IOCS للقدوم والاستثمار في البلاد .

وتابع بالقول أن ليبيا التي يبلغ إنتاجها النفطي المستقر حاليًا حوالي 1.2 مليون برميل في اليوم تتطلع إلى زيادة طاقتها الإنتاجية من النفط إلى 3 ملايين برميل يوميًا في غضون ثلاث إلى خمس سنوات ولكن من المتوقع أن تتراوح استثمارات العام المقبل بين 12 و 15 مليار دولار وفقا للموقع.

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