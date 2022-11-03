اجتماع لمناقشة خطة الإصلاحات الاقتصادية والإدارة الواجبة للمرحلتين الحالية والقادمة

اجتمع النائبَين بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي وموسى الكوني، وبحضور رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، ورئيس ديوان المحاسبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ونائب رئيس الوزراء، ووزراء المالية، والتخطيط المُكلف، والدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، ومستشار المحافظ، ومديرَي إدارتَي القانون بديوان المحاسبة ووزارة المالية، وعدد من الإدارات الفنية بالمؤسسات المختلفة.

كما أكّد الكوني على ضرورة زيادة معدلات الإفصاح، ومتابعة الإنفاق وترشيده، والعمل على تقديم الخدمات للمواطنين.

حيث شدّد المجتمعون على أهمية التنسيق المشترك بين الجهات الرقابية والتنفيذية للعمل على تحقيق العدالة في التوزيع بما يراعي عدد السكان والتوزيع الجغرافي في المشروعات التنموية، كما ناقشوا خطة الإصلاحات الاقتصادية والإدارة الواجبة للمرحلتين الحالية والقادمة.

إلى جانب تمت معالجة المخصصات المالية للباب الأول للعمل على صرفها وفق القوانين الصادرة بعدد من القطاعات.

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