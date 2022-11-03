انخفاض أسعار الأسماك في السوق على عكس المتوقع

انخفضت أسعار الأسماك على غير المتوقع في مثل هذا الوقت من العام، واستمر الانخفاض في الأسعار من شهر اكتوبر حتى بلغ ذروته اليوم الخميس 3 نوفمبر.

حيث انخفض سعر سمك التريليا في سوق الحوت بطرابلس اليوم ليبلغ 38 دينار للكيلو مقارنة بـ 50 دينار في أول أكتوبر ، وسجلت الحلوفة 25 دينار بعد ان كانت 33 دينار للكيلو، وبلغ الدندشي 40 دينار لينخفض عن سعره في اكتوبر الذي كان 60 ديناراً ، فيما سجل الدوت انخفاضاً من 47 دينار 10/1 إلى 35 دينار في 11/3، وبلغ الفروج 42 دينار بعد أن كان 52 دينار.

وتعزى أسباب الانخفاض إلى وفرة العرض المدفوع بقرار منع التصدير، واستقرار الأحوال الجوية بشكل عام.