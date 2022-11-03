الخليج العربي للنفط وشركة الجوف للتقنية النفطية يستعرضان النشاطات المشتركة وإمكانية تطويرها

التقى رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط “صلاح القطراني” اليوم الخميس، مع عضو مجلس الإدارة بشركة الجوف للتقنية النفطية ، بحضور عضو لجنة الإدارة للموارد البشرية والإمداد والخدمات، ويأتي هذا اللقاء ضمن التعاون المشترك بين شركات القطاع وفق توصيات المؤسسة الوطنية والتي بدورها شركة الخليج العربي دائما سباقة وداعمة لكل الشركات الخدمية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط سواء بمنحهم الأولوية بالانشطة أو تسوية المستحقات المالية.

وتم خلال هذا الاجتماع استعراض كافة النشاطات القائمة والمستقبلية وإمكانية تطويرها بين الشركتين، وكذلك دفع المستحقات المالية الجاهزة للدفع لشركة الجوف للتقنية النفطية.

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