“الشهوبي” يتفقد مطار معتيقة الدولي للوقوف على المشاريع التي تم تنفيذها

قام وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية”محمد الشهوبي” بجولة تفقدية رفقة كل من رئيس مصلحة المطارات المكلف ، مدير مطار معتيقة الدولي ، مستشار الوزير، حيث استهدف بالزيارة أعمال تطوير الصيانة والتحسينات الجارية في مطار معيتيقة.

وتم خلال الزيارة الإطلاع على سير الحركة داخل مرافق المطار كذلك اشتملت الجولة زيارة صالة الركاب المنشأ حديثاً والتي سيتم افتتاحها ، قريباً كما كان له لقاء مع مدير الشركة المنفذة لإجراءات التوسعة واعمال التطوير والصيانة، وشدد على ضرورة سرعة انجاز كافة التحسينات واعمال التوسعة في أقرب وقت حتى يتمكن المطار من تقديم افضل الخدمات للمسافرين على الوجه المطلوب مبدأ استعداد الوزارة لتقديم كل ما يلزم من دعم من أجل رفع المعانة على كاهل المسافرين.

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