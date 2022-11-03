مالطا توداي تكشف عن تورط رجال أعمال مالطيين بتصدير وسمسرة النفط الليبي

ذكرت صحيفة مالطا توداي اليوم الخميس أنه تم شطب اسم تيرينس ميكاليف وهو أحد المواطنين المالطيين الثلاثة المتبقين الخاضعين للعقوبات من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) فيما يتعلق بتهريب النفط من ليبيا من قائمة عقوبات .

وأضافت الصحيفة المالطية أنه تمت إضافته في عام 2018 مع دارين ديبونو وجوردون ديبونو ورودريك جريتش وفهمي بن خليفة وأحمد إبراهيم حسن أحمد عرفة فيما يتعلق بعملية تهريب وقود تربط ليبيا ومالطا .

وبحسب الصحيفة أشار تحقيق للأمم المتحدة إلى تورط ميكاليف في شركة وهمية مقرها مالطا كانت تبيع منتجات بترولية مهربة في أوروبا .

وأكدت الصحيف تم معاقبة الرجال الستة وذلك بسبب تهريب النفط الليبي غير المشروع وتكريره وسمسرته وبيعه وشرائه وتصديره .

وتابعت الصحيفة بالقول أن عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يمنع من التعامل مع الكيانات المستهدفة وتجمد أي ممتلكات ذات صلة موجودة داخل الولاية القضائية الأمريكية .

وأفاد تحقيق الأمم المتحدة أن دارين ديبونو استخدم سفن صيد لنقل الوقود المهرب خارج ليبيا بحيث يمكن بيعه في الموانئ الإيطالية وفقا للصحيفة .

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