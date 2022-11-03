وزير المواصلات بحكومة الوحدة يتفقد أعمال التوسعة والتطوير بمطار معتيقة دولي

طرابلس 03 نوفمبر 2022 (وال)- أجرى وزير المواصلات بحكومة الوحدة محمد سالم الشهوبي يوم أمس، جولة تفقد خلالها التوسعة وأعمال التطوير والصيانة بمطار معيتيقة الدولي بطرابلس، ضمن جهود الوزارة للوقوف على كافة المشاكل والصعوبات والعراقيل التي تُواجه تحسين الخدمات وحركة الطيران والمسافرين بالمطار وكافة مطارات ليبيا.

واطلع الشهوبي رفقة رئيس مصلحة المطارات لطفي الطبيب، ومدير مطار معتيقة الدولي فيصل رحيمة، على أعمال التطوير والصيانة والتحسينات الجارية بمرافق المطار، وسير الحركة داخل مرافق المطار.

كما تفقد صالة الركاب المنشأ حديثًا والتي سيتم افتتاحها قريبًا، مشددًا سيادته على ضرورة سرعة إنجاز كافة التحسينات وأعمال التوسعة في أقرب وقت، حتى يتمكن المطار من تقديم أفضل الخدمات للمسافرين على الوجه المطلوب.

وأكد الوزير استعداد الوزارة لتقديم كل ما يلزم من دعم، من أجل تحسين الخدمات للمسافرين على الرحلات الداخلية والخارجية، والتأكيد على المواعيد لكافة شركات الطيران. (وال)

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