“أبوجناح” يبحث مع السفير الفرنسي إمكانية تطوير القطاع الصحي وتبادل الخبرات بين الدولتين

اجتمع نائب رئيس الحكومة – وزير الصحة المكلف “رمضان أبوجناح”، مع السفير الفرنسي لدى ليبيا “مصطفى مهراج”، وبحضور مديري مكتب التعاون الدولي، الصيدلة ، الإمداد الطبي وعدد من الجهات المعنية الأخرى، بشأن المنتدى الطبي الذي سيقام في ليبيا خلال الفترة القليلة القادمة.

تناول الاجتماع مناقشة إمكانية تطوير القطاع الصحي وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة البلدين، وكذلك أهم الخطوات الأساسية لإثراء المنتدى حيث تبادل الحاضرون الأفكار حول إمكانية ابرام اتفاقيات بين وزارة الصحة والسفارة الفرنسية في ليبيا بما فيه من مصلحة تعود بالنفع على الدولة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية