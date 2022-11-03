موقع حقل آبار تازربو التابع لمنظومة النهر الصناعي يتعرض لأعتداء وعمل تخريبي

بنغازي 03 نوفمبر 2022 (وال)- تعرض موقع حقل آبار تازربو التابع لمنظومة النهر الصناعي، لأعتداء وعمل تخريبي، ما أثر على نقص الإمداد المائي.

وأكد مدير موقع حقل آبار تازربو حدوث عمل تخريبي، واعتداء على المحطة رقم 85 الواقعة على خط نقل المياه تازربو بنغازي، وسرقة الجزء العلوي من الصمام، مما أثر على نقص في الإمداد المائي وفقًا لما نشره الجهاز عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.

وأشار إلى أن أعمال الصيانة مستمرة من قِبل فرق الصيانة والتشغيل لإصلاح العطل وإعادة تشغيل الصمام. (وال)

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