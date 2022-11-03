“وال”: بالصور .. لجنة التنظيم والطوارئ تُتابع أعمال التطوير بعدد من أحياء بلدية بنغازي

بنغازي 03 نوفمبر 2022 (وال)- رصدت عدسة مصور وكالة الأنباء الليبية، عددًا من المواقع التي قامت غرفة التنظيم والطوارئ بالحكومة الليبية بإصدار تعليماتها للأجهزة التتفيذية لمباشرة أعمال الصيانة والتطوير ضمن خطة الحكومة الليبية لإعادة الاستقرار وحل المختنقات في المدينة.

واستهلت الغرفة جدول أعمالها برصف الطريق العام لمدخل بنغازي الغربي والمعروف بطريق طرابلس، حيث باشرت الشركة المنفذة بإزالة الإسفلت القديم بداية من مدخل الغربي للمدينة والمتمثل في “بوابة القوارشة” إمتدادًا إلى مفترق المدينة الجامعية ووصلت أعمال الرصف حتى مفترق “شارع الشجر”.

وأنهت غرفة التنظيم والطوارئ أعمال الصيانة لطريق شارع “جمال عبد الناصر” الذي يُعد من أهم شرايين المدينة، حيث افتتحت الغرفة الطريق أمام المواطنين خلال احتفالية نظمت بحضور رئيس غرفة التنظيم والطوارئ فرج اقعيم، وعدد من الأهالي والنشطاء والإعلاميين ومسؤولي الحكومة الليبية.

وفي منطقة وسط البلاد؛ فقد شهدت شوارع “عمرو بن العاص” وميدان الشجرة، وشارع “الكبدة”، وميدان “سوق الحشيش”، أعمال نظافة وإزالة لبعض المباني المتضررة جرّاء الحرب على الإرهاب، بحضور رئيس المجلس المحلي لمنطقة وسط البلاد، وعدد من أعيان ووجهاء المنطقة.

وفي الوقت ذاته؛ أنهت الشركة المنفذة لمشروع رصف “شارع البريد” بمنطقة السلماني، أعمال الرصف والتخطيط والتزيين وإصلاح الإنارة، حيث عبّر أهالي منطقة السلماني الشرقي عن سعادتهم وإشادتهم بدور غرفة التنظيم والطوارئ والحكومة الليبية التي وضعت بصمتها على الميدان، وبدأت فعّليًا في معالجة الأزمات وإعادة مظاهر الحياة للمدينة.

وفي المنطقة ذاتها، قامت الغرفة بتكثيف العمل في محيط عمارات “السبخة” الواقعة في منطقة السلماني الشرقي، تمثلت الأعمال الجارية في إعادة رصف بعض الطرق بالحي، وطلاء العمارات وتنفيذ مشاريع إنارة، وإنشاء حدائق في محيط العمارات، وفتح مسار حيوي كان قد أغلق في فترة الحرب، والذي يربط منطقتي الصابري والسلماني، إضافة إلى أعمال النظافة العامة.

وأكدت الغرفة أن العمل مستمر حتى تظهر المنطقة بالشكل اللائق، ويتمتع المواطن بخدمات أفضل، كما تتابع الغرفة العمل لإعادة صيانة جزيرة الجرات في المنطقة ذاتها، والتي تعتبر من أهم المسارات المرورية في المدينة.

وتتابع الغرفة العمل في منطقتي سيدي يونس، وحي السلام، حيث تقوم بإعادة رصف جزيرتي الطيارة في حي السلام وجزيرة سيدي يونس شرقي المدينة، كما تُواصل الغرفة أعمال إنشاء حديقة عامة للمواطنين بمناطق الوحيشي، وسيدي يونس، ورأس عبيدة، وأرض قريش، وأرض الحراسة.

وأكدت الغرفة عبر منصتها على موقع فيس بوك، أنها ستعمل على إعادة الحياة لكافة الحدائق، وزيادة رقعة المسطحات الخضراء في المدينة.

وأما عن نصيب المؤسسات فقد أطلقت غرفة التنظيم والطوارئ أعمال التطوير والصيانة في مستشفى الأطفال، وذلك من أجل رفع المعاناة على الأطفال وذويهم، خصوصًا مرضى سرطان الأطفال الذين يُعاني أهاليهم منذ سنوات من سوء الخدمات الناتج عن تهالك مرافق المستشفى، وفي الوقت ذاته تُواصل الغرفة أعمال التطوير والصيانة في مؤسسة الإصلاح والتأهيل بسجن الكويفية، وذلك لتوفير مناخ صحي للنزلاء.

يذكر أن رئيس غرفة التنظيم والطوارئ المشكلة بقرار من رئاسة وزراء الحكومة الليبية، يُواصل متابعة الزيارات للمواقع التي تقوم الشركات المنفذة بتنفيذ المشاريع فيها، كما يُواصل اجتماعاته برئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، وعددٍ من الوزراء لإطلاعهم على آخر المستجدات الميدانية في المواقع، وبحث سُبل تذليل الصعاب لإنجاز هذه المشاريع في فترة وجيزة من أجل راحة المواطن. (وال) ع م/ ر ت

كتب| عبد السلام شقلبان

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