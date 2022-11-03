الكوني يؤكد على ضرورة زيادة معدلات الإفصاح وترشيد الإنفاق

أكد النائب في المجلس الرئاسي موسى الكوني ضرورة زيادة معدلات الإفصاح، ومتابعة الانفاق وترشيده والعمل على تقديم الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع ضم كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، إلى جان عدد من الوزراء ومستشاري الإدارات الفنية في مختلف المؤسسات.

وأكد المجتمعون على أهمية التنسيق المشترك بين الجهات الرقابية والتنفيذية للعمل على تحقيق العدالة في التوزيع ما يراعي عدد السكان والتوزيع الجغرافي في المشروعات التنموية، كما ناقشوا خطة الإصلاحات الاقتصادية والإدارة الواجبة للمرحلتين الحالية والمقبلة.

وشدّد المجتمعون على أهمية التنسيق المشترك بين الجهات الرقابية والتنفيذية للعمل على تحقيق العدالة في التوزيع بما يراعي عدد السكان والتوزيع الجغرافي في المشروعات التنموية، كما ناقشوا خطة الإصلاحات الاقتصادية والإدارة الواجبة للمرحلتين الحالية والقادمة.

وفي ختام الاجتماع، تمت معالجة المخصصات المالية للباب الأول للعمل على صرفها وفق القوانين الصادرة بعدد من القطاعات.