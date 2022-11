ديوان المحاسبة يُناقش استكمال إجراءات التعاقد مع فريق خبراء شركة المراجعة الدولية RSM

ناقش وفد من ديوان المحاسبة ،اليوم الخميس، خلال اجتماع في مقر شركة المراجعة الدولية RSM، بلندن، استكمال إجراءات التعاقد مع فريق خبراء الشركة المصنفة من العشرة الأوائل دولياً،

لمراجعة بعض المؤسسات والهيئات.

حيث جاء هذا الاجتماع تجهيزاً لزيارة رئيس الديوان المحاسبة في الأول من شهر ديسمبر إلى لندن لتوقيع عقد مراجعة بعض من الاستثمارات الليبية بالخارج وقطاع النفط.

