اقتصاد

الكبير يبحث مع السفير الإيطالي جهود الإفصاح والشفافية

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

استقبل محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبيـر سفير جمهورية إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو.

وبحث الطرفان جهود المصرف للرفع من معدلات الإفصاح والشفافية، وتحريك عجلة الاقتصاد ، كما تم تبادل وجهات النظر حول العديد من المسائل ذات الأهتمام المشترك.

الوسوم

أخبار ليبيا السفارة الإيطالية لدى ليبيا ليبيا ليبيا الاقتصادية مصرف ليبيا المركزي

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك