الكبير يبحث مع السفير الإيطالي جهود الإفصاح والشفافية

استقبل محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبيـر سفير جمهورية إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو.
وبحث الطرفان جهود المصرف للرفع من معدلات الإفصاح والشفافية، وتحريك عجلة الاقتصاد ، كما تم تبادل وجهات النظر حول العديد من المسائل ذات الأهتمام المشترك.
استقبل محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبيـر سفير جمهورية إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو.
وبحث الطرفان جهود المصرف للرفع من معدلات الإفصاح والشفافية، وتحريك عجلة الاقتصاد ، كما تم تبادل وجهات النظر حول العديد من المسائل ذات الأهتمام المشترك.
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