المستشار صالح يفتتح مجمع المحاكم والنيابات في درنة

افتتح رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مجمع المحاكم والنيابات في مدينة درنة بحضور رئيس المجلس الأعلى للقضاء مفتاح عبدالقوي، وذلك عقب الانتهاء من أعمال صيانة مقر المجمع.

وحضر الافتتاح أعضاء من مجلس النواب، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، ونائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب علي القطراني، وعدد من وزراء الحكومة، وعميد بلدية درنة وأعيان وحكماء المدينة.

وأشاد عقيلة في كلمته بالدور الوطني لمدينة درنة وسكانها، وكذلك دور القضاء ورجاله حاثا إياهم على مواصل بذل الجهود من أجل تحقيق العدالة بين المواطنين.