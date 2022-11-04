نقابة عمال شركة “نفط ليبيا” تحذّر من انهيار الشركة وإفلاسها

الوطن|رصد

حذّرت النقابة العامة لعمال شركة نفط ليبيا، من انهيار الشركة وإفلاسها حال عدم إلغاء قرارات بيع أصول الشركة.

وخاطبت النقابة في بيان، رئيس مجلس إدارة الشركة، تعلمه فيه بأن قرارات بيع الأصول ليست من صلاحياته، وستؤدي إلى سقوط الشركة والتأثير سلبا على مرتبات موظفيها وعائلاتهم.

وطالب البيان بإلغاء القرار 48 بشأن تحديد قيمة العلاوة السنوية، والقرار 47 المتعلّق بالتصرّف ببيع أصول الشركة، وإيقاف أي إجراء بيع وشراء للآليات الثقيلة الخاصة بالشركة، بالإضافة إلى إيقاف التعيينات الجديدة؛ نظراً لمعاناة الشركة من تكدّس للمستخدمين.