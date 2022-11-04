افتتاح الميناء البحري وجسر المستشار في مدينة درنة

أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب عن افتتاح ميناء درنة البحري أمام حركة السفن التجارية وكذلك جسر المستشار الرابط بين منطقتي الصحابة والرشيد لتسهيل الحركة المرورية في المدينة.

وحضر الافتتاح كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ونائب رئيس الحكومة رئيس لجنة الأزمة بالمنطقة الشرقية علي القطراني، وعدد من النواب ووزراء الحكومة، الذين حضروا أيضا افتتاح عدة مرافق بمدينة درنة.

جاء ذلك بعد تجهيز الميناء لاستقبال السفن ومغادرتها، حيث يتوقع أن يساهم بشكل كبير في تنشيط حركة التبادل التجاري مع الدول الأخرى

وأشار المكتب الإعلامي للحكومة الليبية إلى أن القطراني وقف خلال زيارته إلى مدينة درنة رفقة عدد من الوزراء والمسؤولين على نسبة إنجاز الصيانة التي أجريت لكلية التربية التابعة لجامعة درنة، وأصدر تعليماته بتوفير احتياجاتها من الأثاث المكتبي وغيرها من الاحتياجات.