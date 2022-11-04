اقتصاد

أبو جناح يبحث مع السفير الفرنسي إمكانية تبادل الخبرات في القطاع الصحي بين البلدين

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

بحث وزير الصحة المكلف رمضان أبو جناح خلال لقائه السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، إمكانية تطوير القطاع الصحي وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة البلدين.

وعلى هامش اللقاء عقد أبوجناح والسفير الفرنسي اجتماعا بحضور مديري مكتب التعاون الدولي، الصيدلة ، الامداد الطبي وعدد من الجهات المعنية الأخرى، بشأن المنتدى الطبي الذي سيقام في ليبيا خلال الفترة القليلة المقبلة.

وناقش المجتمعون أهم الخطوات الأساسية لإثراء المنتدى حيث تبادل الحاضرون الأفكار حول إمكانية ابرام اتفاقيات بين وزارة الصحة والسفارة الفرنسية في ليبيا بما فيه من مصلحة تعود بالنفع على الدولة.

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قناة ليبيا الاقتصادية

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