خاص.. مصدر يفصح لصدى تفاصيل أسباب الخلاف ما بين المنفي والدبيبة حيال “الإنفاق الحكومي”

كشف مصدر خاص في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية عن وجود خلاف ما بين رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” ورئيس حكومة الوحدة الوطنية بخصوص الإنفاق الحكومي ..

المصدر كشف أن عدم حضور “المنفي” للاجتماع الأخير حيال الإنفاق والذي عقده رئيس الحكومة يوم الأمس كان لاعتراضه على إستمرار حكومة الوحدة الوطنية في الإنفاق بطريقة لا تستند إلى أساس قانوني سليم .

وبحسب المصدر فإن رؤية “المنفي” تتمثل في أن الانفاق الحكومي لسنة 2022 لا يستند إلى أي أساس قانوني ، وأن “المنفي” يسعى لايجاد آلية بديلة لترشيد وتقنين الانفاق .

كما كشف المصدر عن وجود مشاورات رسمية لإنشاء آلية وطنية بديلة للإنفاق، مع عدم موافقة “المنفي” على آلية المستفيد التي إقترحها الجانب الأمريكي.

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