90‎% نسبة خسائر مشروعات الجنوب الزراعية

قال عضو لجنة تفعيل المشروعات الزراعية بالمنطقة الجنوبية أحمد الفرجاني إن أغلب المشاريع الزراعية في المنطقة الجنوبية متوقفة، مبيناً أن نسبة خسائرها تجاوزت 90٪.

وأضاف الفرجاني لتطبيق بكم الإخباري أن ليبيا تأخرت في إعادة المشاريع الخاصة بالحبوب المحسنة لتعزيز أمنها الغذائي، وأن اللجنة باشرت بتقييم الوضع التشغيلي والمالي لهذه المشاريع، متوقعة أن تقوم الحكومة بمنح دعم مالي لهذه المشاريع مع بداية العام القادم 2023.

يشار إلى أن المشاريع الزراعية المتوقفة والموجودة في جنوب ليبيا تبلغ 8 مشاريع وهي الدبوات، الاريل ،مكنوسة، برجوج، ايراون، ومشروع الديسة الزراعي، حيث أنها تنتج حوالي 200 ألف طن من القمح والشعير، فيما تستهلك البلاد نحو 1.26 مليون طن سنوياً.